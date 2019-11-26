الداخلية لواع: اعتقال مخربين حاولوا احراق محال تجارية وسط بغداد وقرب اصدار اوامر قضائية بحق آخرين

2019/11/26 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على مجموعة من المخربين حاولوا إحراق بعض المحال التجارية في العاصمة بغداد، مؤكداً قرب إصدار أوامر قضائية بحقهم.

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