تسريبات جديدة تستعرض لنا كيف سيكون تصميم Galaxy S11e من مختلف الزوايا

2019/11/26 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في الأسبوع الماضي، رأينا صور حاسوبية من المسرب الفرنسي الشهير OnLeaks بالتعاون مع 91Mobiles تستعرض لنا كيف سيبدو تصميم الهاتف Galaxy S11 القادم من شركة سامسونج.



والآن، نحن هنا مع صور حاسوبية جديدة من نفس المصدر، ولكن هذه المرة تستعرض لنا كيف سيبدو تصميم الهاتف Galaxy S11e من مختلف الزوايا.

أول شيء يمكن ملاحظته في هذه الصور هو وحدة الكاميرا في الواجهة الخلفية، وهي الوحدة المستطيلة الشكل التي تضم عددًا من الكاميرات، على غرار ما نراه الآن في الهاتف Galaxy M30s.



وبغض النظر عن الكاميرات في الخلف، فسوف تقوم الكاميرا الأمامية أيضًا في الهاتف Galaxy S11e بتغيير موضعها بحيث إنتقلت من الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة إلى الجزء الأوسط العلوي من الشاشة على غرار Galaxy Note 10.

وبالعودة إلى تسريب آخر في وقت سابق من هذا الشهر، كشف لنا المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass أن الهاتف Galaxy S11 سيضم شاشة بحجم 6.7 إنش، والهاتف +Galaxy S11 شاشة بحجم 6.9 إنش، بينما سيضم الهاتف Galaxy S11e شاشة بحجم 6.2 إنش أو 6.4 إنش.



وعلاوة على ذلك، فقد أكد لنا تسريب آخر في الأسبوع الماضي أن الهاتفين Galaxy S11 و +Galaxy S11 سيضمان شاشات تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz.

من ناحية أخرى، كشف لنا التسريب الذي حصلنا عليه في الأسبوع الماضي أيضًا أن الهاتفين Galaxy S11 و +Galaxy S11 سيضمان أربع كاميرات في الخلف علمًا أن دقة الكاميرا الأساسية ستبلغ 108 ميغابكسل.



منظومة الكاميرا الخلفية ككل ستضم أيضًا كاميرا مقربة بدقة 48 ميغابكسل توفر تقريبًا بصريًا يصل إلى ×10 وتقريبًا هجينًا يصل إلى ×100.

نحن على بعد أشهر من لحظة الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy S11 Series، ولكننا نتوقع أن تظهر المزيد من التفاصيل حول هذه الهواتف في الأسابيع القادمة.



لذلك، لا تنسوا العودة إلينا مستقبلاً للحصول على المزيد من التفاصيل.

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