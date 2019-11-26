2019/11/26 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل قليل قطع تقاطع التاميم في البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/26 | 13:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبل قليل قطع تقاطع التاميم في البصرة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبل قليل قطع تقاطع التاميم في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).