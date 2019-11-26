نائب عن سائرون: 60 مداخلة جرت يوم أمس على قانون الانتخابات وخلافات بشأن عمر المرشح

2019/11/26 | 13:39

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بغداد اليوم- خاص

أكد النائب عن تحالف "سائرون"، رياض المسعودي، الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2019)، أن جلسة البرلمان يوم أمس، شهدت قرابة الـ 60 مداخلة من قبل الكتل السياسية حول مشروع قانون الانتخابات، مبيناً أن هنالك خلافاً على تحديد عمر المرشح للانتخابات.

وقال المسعودي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الكتل السياسية لم تتوصل حتى اللحظة إلى تحديد عمر المرشح للانتخابات بحسب القانون الجديد، فهنالك من يرى أن يكون العمر 25 سنة، وكتل سياسية أخرى تسعى إلى تحديده بـ 30 سنة كحد أدنى لعمر المرشح"، لافتاً إلى أن "الجلسة شهدت قرابة الـ 60 مداخلة وملاحظة بشأن قانون الانتخابات الجديد".

وأضاف، أن "رؤية سائرون واضحة بشأن القانون الجديد، بالإضافة إلى دعم اجراء قانون انتخابات مبكرة، بما يضمن أصوات الشخصيات المستقلة، عبر انتخاب مفوضية مستقلة للانتخابات وقانون انتخابي عادل".

وأشار النائب عن كتلة سائرون إلى أن "هنالك خلافا ايضا على تفصيلة مشاركة القوات الأمنية بالانتخابات من عدمها".

وكان مجلس النواب، قد أنهى الاثنين 25 تشرين الثاني 2019، تقرير ومناقشة مشروع قانون انتخابات المجلس.

وقال مصدر نيابي لـ (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي".

وأضاف أن "مجلس النواب رفع جلسته الى اليوم الثلاثاء، بعد ان انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

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وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "جهات عشائرية قامت باحراق سرادق المعتصمين بعد

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ووفقا لكتاب صادر عن البيشمركة، مذيل بتوقيع وزيرها شورش اسماعيل، تضمن حظر العمل الحزبي على منتسبي الوزارة، وحظر العمل ا

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