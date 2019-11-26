حقوق الانسان تحذر من التدخل بعملها او الإساءة الى جهودها

2019/11/26 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ادانت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، اتهامها باتهامات باطلة تفتقد الى الأدلة او التشكيك اما بعملها ومصداقيتها او بأحصائياتها.

وذكر بيان للمفوضية تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "الاخيرة تدين ردود الأفعال الغريبة التي تصدر بين الحين والآخر من قبل بعض المتحدثين الإعلاميين لمؤسسات حكومية او من قبل بعض الأشخاص السياسية التي تحاول تشويه الحقائق التي تصدرها وتعلنها المفوضية للرأي العام كواجب قانوني ملزم لها، حيث لاحظنا تكرار ظاهرة اتهام المفوضية او ادارتها او كوادرها باتهامات باطلة تفتقد الى الأدلة او التشكيك اما بعملها ومصداقيتها او بأحصائياتها والتي تستند بها على معلومات دقيقة وموثقة من خلال عملها الميداني على الساحة وليس خلف الصبات والجدران".

واضاف: "أننا في الوقت الذي نستنكر فيه هذه الأفعال و ندعوا جميع هذه الجهات الى مراجعة مبادئ باريس لعام ( 1990) والذي انشأت بموجبها المؤسسات الوطنية، والتي صادق عليها العراق ، وكذلك مراجعة قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم (53) لسنة (2008) المعدل لمعرفة مهام المفوضية وواجباتها وآلياتها وطبيعة عملها وولايتها القانونية، والتي من أهمها هو مراقبة انتهاكات حقوق الانسان ورصدها وتوثيقها وإحالتها إلى القضاء والشفافية في الوصول إلى المعلومة".

واشار البيان ان "أي اتهام للمفوضية هو جهل بعملها أو محاولة للتشكيك بما تكشفه من انتهاكات وتضليل للشعب العراقي ، الأمر الذي يُعد بحد ذاته جريمة يحاسب عليها القانون، وستقوم المفوضية بمقاضاة كل من حاول الإساءة لعملها أو لمنتسبيها من مفوضين وموظفين".

وحذرت المفوضية بحسب البيان، الجميع وتوصيهم "بالانتباه إلى واجباتهم وعملهم بدلا من توزيع الاتهامات المضللة للحقيقة، والتي تعد من أهم أسباب فشل تلك الجهات، وازدياد انتهاكات حقوق الانسان, وستبقى المفوضية تدافع عن حقوق الانسان وقيمة وترعى كفالة حق التعبير عن الرأي والتظاهر ورصد كل ما ينتهك ذلك الحق".

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