الألماس مقابل الوقود من روسيا

2019/11/26 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبحث زيمبابوي صفقة بقيمة 1.4 مليار دولار لمدة 3 سنوات تشتري بموجبها الوقود من روسيا مقابل الألماس.

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