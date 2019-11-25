يونس محمود على رأس 5 نجوم عرب سفراء مونديال قطر 2022

2019/11/26 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت اللجنة العليا لتنظيم مونديال قطر 2022، اختيار يونس محمد سفير للجنة للجنة.وتستضيف قطر أول مونديال سيتم تنظيمه في الشرق الأوسط مع حلول شتاء 2022.

@kh1q @adelkhamis77 أحمد خليل@YounisMahmoud10 pic.twitter.com/cqejBYlqrP

— Road to 2022 (@roadto2022) November 25, 2019

كل الشكر و التقدير على هذا الشرف الكبير من #اللجنة_العليا_للمشاريع_والإرث لإختياري من ضمن سفراء كأس العالم 2022 و أتمنى أن أكون خير سفير لبلدي #العراق و لكل الرياضيين في الوطن العربي في كأس العالم 2022 في قطر 🇮🇶🇶🇦@roadto2022 pic.twitter.com/zp6AhwejcI

— يونس محمود (@YounisMahmoud10) November 25, 2019

رحبوا معنا بسفراء اللجنة العليا الجدد المنضمين لسفرائنا الحاليين @Ms3don وتشافي و @officialcafu و @setoo9 ليكونوا خير ممثلين لأول مونديال كروي في الوطن العربي!مبارك مصطفى@ialkhalfan @WaelGomaa@trikaofficial pic.twitter.com/KblDdUoodF

— Road to 2022 (@roadto2022) November 25, 2019

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