العراق: للناس حق التظاهر وللأحزاب المغانم

2019/11/26 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق يُعقد تمسك قادة #الأحزاب والتيارات العراقية بمكاسبهم المالية والسياسية ورفضهم لأي تنازل، عملية إيجاد مخرج سريع ومناسب للأزمة الحادة القائمة في #العراق منذ انطلاق أكبر موجة […]

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