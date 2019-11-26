نيجيرفان بارزاني يجتمع مع الاتحاد الوطني في السليمانية

2019/11/26 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بدأ وفد رئاسة اقليم كوردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني رئيس الاقليم اجتماعه مع الاتحاد الوطني في السليمانية.وسبق ان اجتمع بارزاني مع حركة التغيير في محافظة السليمانية، وناقش جملة ملفات أبرزها تعديل الدستور وما يتعلق بحكومة عادل عبدالمهدي فضلاً عن المسائل الداخلية المتعلقة بكوردستان، وحصته من الموازنة الاتحادية.وزار وفد رئاسة الاقليم ايضا قبر الامين العام الراحل لحركة التغيير نوشيروان مصطفى.قالت حركة التغيير ان اجتماعها مع رئيس اقليم كوردستان في السليمانية كان "جيدا جدا".وقال شمال عبد الوفا سكرتير شؤون المدن في حركة التغيير في حديث للصحفيين عقب الاجتماع، "زيارة رئيس الاقليم اليوم كانت تشريفية معنوية، وتم عقد اجتماع جيد جدا تباحثنا فيه عن الاستقرار داخل البيت الكوردي والعلاقات بين اقليم كوردستان وبغداد".

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