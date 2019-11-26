2019/11/26 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت حركة التغيير ان اجتماعها مع رئيس اقليم كوردستان في السليمانية كان "جيدا جدا".وقال شمال عبد الوفا سكرتير شؤون المدن في حركة التغيير في حديث للصحفيين عقب الاجتماع، "زيارة رئيس الاقليم اليوم كانت تشريفية معنوية، وتم عقد اجتماع جيد جدا تباحثنا فيه عن الاستقرار داخل البيت الكوردي والعلاقات بين اقليم كوردستان وبغداد".ووصل رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، مقر حركة التغيير في محافظة السليمانية على رأس وفد رفيع المستوى من رئاسة الاقليم يضم نائبيه.وتتضمن زيارة وفد رئاسة الاقليم الى السليمانية لقاء أطراف سياسية أخرى.وسيناقش بارزاني مع نائبيه جملة ملفات أبرزها تعديل الدستور وما يتعلق بحكومة عادل عبدالمهدي فضلاً عن المسائل الداخلية المتعلقة بكوردستان، وحصته من الموازنة الاتحادية.

وزار وفد رئاسة الاقليم ايضا قبر الامين العام الراحل لحركة التغيير نوشيروان مصطفى.

صور: knn

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حركة التغيير تعلن نتائج اجتماعها مع رئاسة اقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حركة التغيير تعلن نتائج اجتماعها مع رئاسة اقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).