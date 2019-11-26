رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع عزت الشاهبندر إشكالية تأخر ‏عودته من دبي

2019/11/26 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان اليوم الثلاثاء، مع ‏السياسي المستقل عزت الشاهبندر إشكالية احتجازه في ‏الإمارات .‏

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