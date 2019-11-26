الأمن والدفاع النيابية تناقش قانون تقاعد قوى الأمن الداخلي

2019/11/26 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، قانون التقاعد الخاص بقوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية.

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