البورصة تنخفض في جلسة الثلاثاء

2019/11/26 | 14:24

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

إنخفض مؤشر البورصة، الثلاثاء، بنسبة 0.05%.

وجرى تداول 836,08 مليون سهم بقيمة 750,1 مليون دينار.

وشهدت الجلسة إنخفاض أسهم 11 شركة تقدمها أسهم بغداد العراق للنقل العام بنسبة 4.76% وأسهم الموصل لمدن الالعاب بنسبة 4.19%.

كما شهد المؤشر إرتفاع أربعة أسهم تقدمها أسهم الخياطة الحديثة بنسبة 3.97%، وأسهم المصرف الاهلي بنسبة 3.51%.

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