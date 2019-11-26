رئيس مجلس القضاء الاعلى يبحث مع عزت الشاهبندر اشكالية تأخر ‏عودته من دبي

2019/11/26 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى في مكتبة يوم 26/11/2019 ‏السياسي المستقل عزت الشاهبندر وبحث معه اشكالية احتجازه في ‏الامارات .‏ وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان :الجانيان بحثا ‏اشكالية تأخير سفره وعودته الى بغداد في مطار دبي من الناحية القانونية ‏والاثار المترتبة على ذلك قانونا .‏

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