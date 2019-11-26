باطنايا، من جحيم داعش إلى إبتسامات الأطفال وهم ينشدون أناشيد العودة

2019/11/26 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل تقع بلدة تقع في محافظة نينوى شمال غرب العراق وتبعد 14 ميل عن مدينة الموصل و 4 ميل عن قضاء تلكيف وأغلب سكانها من الكلدان الكاثوليك المسيحيين و يتكلمون باللغة السريانية، تتبع إداريا إلى قضاء تلكيف.مرّت هذه البلدة بأبشع أنواع الدمار والقصف بين العصابات المتطرفة والقوّات الأمنية وكانت …

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