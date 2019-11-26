طلعت رضوان - أعداء طه حسين والهدف من تشويهه

2019/11/26 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان رئيس تحريرهذه المجلة د.طه حسين..وصدرالعدد الأول فى أكتوبر1945 وآخرعدد صدرفى مايو 1948..وكتب الباحث الكبيرد.على شلش ((وقبل أنْ يصدرالعدد الأول من مجلة الكاتب المصرى..كانت الشائعات قد سبقته، حول صلة المجلة بالصهيونية)) وبالرغم من الهجوم القاسى على طه حسين انطلقتْ المجلة، فكانت الموضوعات المنشورة فيها أبلغ رد على هذا الإتهام..ففى العدد 13 (أكتوبر 46) نشرتْ المجلة عرضًا لكتاب (قضية فلسطين) تأليف نجي......

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