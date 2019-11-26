النزاهة تضبط فروقاً كبيرة بمادة زيت الغاز بمستودع كركوك القديم

2019/11/26 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

كشفت هيئة النزاهة، عن تمكنها من ضبط فروقات في كميات زيت الغاز المجهز لمستودع كركوك القديم، مبينة أن كمية الفرق تتجاوز (1,650,000)

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