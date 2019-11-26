2019/11/26 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض وزير الخارجية الباكستاني "شاه محمود قريشي" بشدة ادعاءات واشنطن حول قروض الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني وتأثيرها على اقتصاد باكستان، مؤكداً بأن المشروع الضخم سيكون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باكستان ترد على ادعاءات واشنطن حول الممر الاقتصادي مع الصين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باكستان ترد على ادعاءات واشنطن حول الممر الاقتصادي مع الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).