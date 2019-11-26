بارزاني يؤكد لمسؤولة بريطانية ضرورة منح عبد المهدي ’’فرصة’’ للإصلاح

2019/11/26 | 14:41

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بغداد اليوم- اربيل

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2019)، على ضرورة منح رئيس الوزراء العراقي فرصة للاستجابة إلى المطالب المشروعة والقانونية للمتظاهرين وتنفيذ الحزم الاصلاحية.

وقال بيان لحكومة الإقليم تلقته (بغداد اليوم)، إن " بارازني استقبل مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية ستيفاني القاق والوفد المرافق لها وحضور القنصل العام البريطاني في اربيل جيمس ثورنتون".

وأضاف البيان أن "اللقاء بحث آخر مستجدات المشهد العراقي، والتأكيد على أن عدم الاستقرار في البلاد لا يصب في مصلحة العراقيين عموماً ولا المنطقة برمتها".

كما تم التشديد بحسب البيان على "ضرورة منح رئيس الوزراء العراقي فرصة للاستجابة إلى المطالب المشروعة والقانونية للمتظاهرين وتنفيذ الحزم الإصلاحية".

وشدد اللقاء على "دعم بريطانيا لبرنامج الإصلاح في حكومة إقليم كوردستان ولاسيما فيما يتعلق بوزارة البيشمركة".

بغداد اليوم- ذي قار

وجه محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2019) بإخراج قوات مكافحة الشغب إلى خارج الناصرية.

وقال الدخيلي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "حفاظاً على ارواح المواطنين ولتفويت الفرصة على المتربصين بأمن هذه

بغداد اليوم- متابعة

كشفت تقارير إعلامية سويدية عن تحقيقات تقوم بها الشرطة السويدية ضد وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، وذلك تزامنا مع إعلان النيابة العامة التحقيق مع وزير لم تكشف عن اسمه يشتبه بارتكابه "جرائم ضد الإنسانية".

ذكرت التقا

بغداد اليوم- بغداد

أكد زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2019)، للسفير البريطاني الجديد في العراق، ستيفن هيكي، أن العراق مستهدف في أمنه واستقراره وعلى الجميع الارتقاء لمستوى المسؤولية.

وذكر المكتب الإعلامي لزعيم

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