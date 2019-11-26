مجلس القضاء الأعلى يصدر تعميما إلى رئاسات الادعاء العام ومحاكم الاستئناف

2019/11/26 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، تعميماً الى رئاسة الادعاء العام ورئاسة محاكم الاستئناف الاتحادية كافة.

ووجه زيدان بتنفيذ جميع اجراءات التحقيق مباشرة مع النواب، دون الحاجة الى مفاتحة مجلس القضاء الاعلى ، لمفاتحة مجلس النواب بخصوص رفع الحصانة، في حال وجود مذكرة قبض او استقدام، يتم تنفيذها مباشرة من قبل الجهات التنفيذية، كون مجلس النواب صوت على رفع الحصانة عن النواب المطلوبين عن جرائم فساد اداري ومالي.

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