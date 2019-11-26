تيار الحكمة يؤكد وقوفه الى جانب القضاء

2019/11/26 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد تيار الحكمة الوطني، اليوم الثلاثاء، انه يقف بشكل كامل الى جانب القضاء النزيه والعدالة لإحقاق الحق والتعامل بموضوعية وحيادية كاملة على أساس الحقائق والوثائق بعيداً عن المكائد والتلفيقات، ومحاسبة المقصر والمذنب أياً كان موقعه.

وذكر بيان للحكمة تلقته "الغد برس" ان "حرصاً منه على توخي الدقة والمصداقية في هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها بلدنا، يؤكد تيار الحكمة الوطني متابعته الجدية للحيثيات والإجراءات القانونية بخصوص النائب محمود ملا طلال بحرص كامل للوقوف على حقيقة ما تناقلته وسائل الإعلام في مساء يوم الاحد الماضي".

وأوضح ان "للوقوف على أصل القضية وتفكيك ملابساتها وفرز الآراء المختلفة بصددها"، مؤكدا ان "التيار يعلن وقوفه الكامل الى جانب القضاء النزيه والعدالة لإحقاق الحق والتعامل بموضوعية وحيادية كاملة على أساس الحقائق والوثائق بعيداً عن المكائد والتلفيقات ، ومحاسبة المقصر والمذنب أياً كان موقعه وعنوانه".

وأكد ان "الحكمة تبقى في مقدمة المدافعين عن استقلال القضاء ومحاسبة المقصرين ودفع عجلة الإصلاح الى الأمام بشكل شفاف وصريح".

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