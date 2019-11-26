الاعلام الرقمي: الواتساب يُفعّل ميزة الموافقة على الانضمام للمجموعات

2019/11/26 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد مركز الاعلام الرقمي، اليوم الثلاثاء، وصول ميزة موافقة المستخدم على الانضمام للمجموعات في التحديث الاخير للتطبيق.

وذكر المركز في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، إن " امام المستخدم الان عدة خيارات فيما يتعلق بالانضمام للمجموعات ، فيما يسمح المستخدم للجميع بإضافته، او يسمح فقط للجهات التي لديه في قائمة الاتصال، او يسمح للمستخدمين في قائمة اتصاله بإضافته مع استثناء اسماء يقوم هو بتحديدها".

واضاف، ان "مستخدمي الواتساب يعانون من مشكلة اضافتهم للمجموعات من غير الحصول على موافقتهم، وفي هذا خرق للخصوصية ويُسبب ازعاجا للكثير من المستخدمين الذين يفضلون هذا التطبيق للتراسل على غيره من التطبيقات".

وبين انه "يمكن تفعيل هذه الميزة الجديدة في التحديث الذي صدر امس الاثنين لتطبيق الواتساب وذلك من خلال الذهاب لخيار Account ➡Privacy ➡Groups حيث يوجد في الفقرة الاخيرة الخيارات الثلاثة اعلاه".

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