التعليم: استمرار الإضراب قد يؤدي الى إلغاء او تقليص العطلة الربيعية وعطلة يوم السبت

2019/11/26 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أنه في حال استمرار إضراب الطلاب عن الدوام قد يؤدي ذلك إلى إلغاء العطلة الربيعية أو تقليصها.

وذكر بيان للوزارة تلقته "الغد برس" إنه "في حال استمرار إضراب طلبة الجامعات في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب عن الدوام فإن العطلة الربيعية قد تقلص أو تلغى مع احتمالية إلغاء عطلة يوم السبت".

وأكد أن "العام الدراسي الحالي لا يمكن إلغاؤه أو تأجيله مطلقاً، وذلك لان الجامعات في المحافظات الشمالية و الغربية وباقي مناطق البلاد قد أنهت الكورس الأول من الفصل الدراسي وهي الآن مقبلة على الامتحانات الفصلية".

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