المالية النيابية تبحث مع محافظ البنك المركزي آلية بيع العملة

2019/11/26 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع، الثلاثاء، بان اللجنة المالية النيابية تستضيف محافظ البنك المركزي علي العلاق ومدير عام الضريبة.

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