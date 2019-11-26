2019/11/26 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب: خطوات متقدمة تتناسب مع مطالب المتظاهرين في مشروع قانون انتخابات البرلمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/26 | 14:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: خطوات متقدمة تتناسب مع مطالب المتظاهرين في مشروع قانون انتخابات البرلمان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: خطوات متقدمة تتناسب مع مطالب المتظاهرين في مشروع قانون انتخابات البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).