تشكيلة منتخبنا الوطني الرسمية لمباراة قطر اليوم

2019/11/26 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سمت إدارة المنتخب الوطني، تشكيلة الفريق الرسمية لمباراة قطر اليوم في افتتاح خليجي 24.

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