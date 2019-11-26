أربيل ولندن تؤكدان على أهمية منح عبد المهدي

2019/11/26 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني خلال لقائه مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية – صورة: KRG

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