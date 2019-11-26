رئاسة كوردستان تحدد الهدف من زيارة بارزاني للسليمانية وتعلن عن لقاءات اخرى

2019/11/26 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن دلشاد شهاب مستشار رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء ان الهدف من زيارة الاخير الى السليمانية هو لتوحيد موقف الاحزاب والجهات السياسية ازاء الاوضاع التي يشهدها العراق.

وقال شهاب في مؤتمر صحفي عقده اليوم بعد انتهاء اجتماع بارزاني مع حركة التغيير والاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية اليوم ان الهدف من زيارة بارزاني للسليمانية، والاجتماع مع الاحزاب هو لتوحيد موقف الاقليم حيال المتغيرات التي تجري في العراق والمنطقة، مبينا ان لقاءات بارزاني ستسمر، وتشمل اطرافا سياسية اخرى في الاقليم بهدف تحقيق اجماع تام حيال القضايا المهمة.

واضاف انه تم اتخذ قرارات مهمة خلال الاجتماعات، واصفا رئاسة الاقليم بانها خيمة تجمع تحتها الجهات السياسية في الاقليم كافة.

وتابع شهاب بالقول ان الجهات السياسية الكوردستانية مجمعة على كيفية التعامل مع الاوضاع الحالية التي يشهدها العراق، مشيرا الى ان بارزاني يحمل مشروعا لتشكيل التحالف الكوردستاني في بغداد.

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