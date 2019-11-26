900 مخزن ومحل تجاري طالته الحرائق في بغداد.. والخسائر بالمليارات

2019/11/26 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عدد من ممثلي غرفة تجارة بغداد، الثلاثاء، عن حرق 900 مخزن ومحل تجاري في جانب الرصافة من العاصمة خلال الفترة القليلة الماضية، فيما أكدوا أن الخسائر تقدر بالمليارات.

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