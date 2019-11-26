المالية النيايبة تتحدث عن هدر مليارات الدولارات بالمنافذ

2019/11/26 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، عن هدر مليارات الدولارات في المنافذ الحدودية "سنوياً، فيما حذرت الحكومة من أن البرلمان سيتخذ الاجراءات القانونية الحازمة لكشف هذا الملف وتداعياته.

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