مسلح يثير الذعر في جامعة اليرموك بالأردن

2019/11/26 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أطلق مسلح مجهول، يوم الثلاثاء، النار داخل جامعة اليرموك، في محافظة إربد شمالي الأردن، دون معرفة الأسباب.

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