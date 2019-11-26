وزير الدفاع يستقبل قائد حلف الناتو الجديد في بغداد

2019/11/26 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبل وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم الثلاثاء، القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي (الناتو) الجديد في بغداد .

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