تجّار بغداد: الاعمال التخريبية في الرصافة تسببت بحرق ٩٠٠ محل تجاري ومخزن

2019/11/26 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عدد من ممثلي غرفة تجارة بغداد، اليوم الثلاثاء، أن الاعمال التخريبية التي طالت الممتلكات الخاصة في جانب الرصافة تسببت بحرق المئات من المحال التجارية والمخازن وخسائر تقدر بالمليارات.

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