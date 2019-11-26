الجغيفي لـ

2019/11/26 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

اعلن معاون مدير مركز الشرطة النهرية في قضاء حديثة بمحافظة الانبار النقيب سليمان الجغيفي، الثلاثاء، عن قيادة شرطة المحافظة بتزويد فريق الغاطسين في

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