ميسي يفوز بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تـأريخه

2019/11/26 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق اعلنت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الاسبانية، اليوم الثلاثاء، فوز الارجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية، مشيرة الى أن مجلة “فرانس فوتبول”، التي تمنح جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، قد تواصلت مع الفائز بالجائزة لهذا العام.واوضحت الصحيفة، أن ميسي، نال الجائزة بتفوق على غريمه التقليدي، البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، والهولندي فيرغيل فان […]

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