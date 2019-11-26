ضياء الشكرجي - التعديلات الدستورية الملحة 11/11

2019/11/26 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي جاء في المادة (102) من دستور 2005:تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون.هنا يقترح إضافة الهيئات الآتية:والهيئة المستقلة العليا لاستئصال الفساد المالي، والمفوضية الوطنية العليا لصيانة الأساسين الديمقراطي والعلماني، والهيئة المستقلة العليا لإلغاء القوانين المتعارضة مع الدستور، والهيئة المستقلة ل......

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