النجف تحدد الخميس المقبل موعداً لسحب الثقة عن الحكومة والأحزاب

2019/11/26 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن ناشطون بمحافظة النجف، اليوم الثلاثاء، ان شرائح الكسبة والتجار واصحاب المحال التجارية بالمحافظة سيعلنون الخميس المقبل اضراباً عاماً تحت شعار ” سحب الثقة عن الحكومة والأحزاب” ونشر الكاتب والشاعر فارس حرّام اليوم تغريدة بمنصة ” تويتر” قال فيها ان: كسبة النجف والتجار وأصحاب المحلات يعلنون إضراباً كبيراً يوم الخميس القادم تحت شعار “سحب الثقة […]

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