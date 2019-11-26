وزارة العمل لـ”الحل”: نعمل على توفير منحة العاطلين لملايين العراقيين

2019/11/26 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق بعد انطلاق #الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط حكومة #عادل_عبدالمهدي، وحلّ #البرلمان وإجراء #انتخابات مبكرة، اعلنت الحكومة العراقية عن اطلاق منحة مالية للعاطلين عن #العمل، بمبلغ /175/ ألف […]

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