2019/11/26 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان، عددا من القرارات بهدف تنظيم العمل داخل الوزارة.

وأشارت وثيقة حملت توقيع وزير البيشمركة شورش إسماعيل، وموجهة الى جميع الوحدات والمديريات التابعة للوزارة، الى صدور أوامر بمنع القيام بالعمل الحزبي داخل مؤسسات الوزارة، وإجراء أية أنشطة او فعاليات حزبية، أو اصدار أية عقوبة تتعلق بالأمور السياسية، إضافة الى منع تسلم الاشتراكات والتبرعات الحزبية، مؤكدة تعرض مخالفي تلك التعليمات الى العقوبات القانونية.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة البيشمركة تمنع العمل والأنشطة الحزبية داخل وحداتها) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة البيشمركة تمنع العمل والأنشطة الحزبية داخل وحداتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).