التعليم النيابية توجه خطاباً للوزارة بشأن تخفيض اجور الدراسات العليا

2019/11/26 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وجهت لجنة التعليم النيابية، كتابا رسميا الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص تخفيض اجور الدراسات العليا للطلبة اصحاب النفقة الخاصة.

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