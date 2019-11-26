تبرئة تشابي ألونسو من تهمة الاحتيال

2019/11/26 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ برأت محكمة مدريد للاستماع لاعب كرة القدم السابق تشابي ألونسو في القضايا الثلاث التي اتهم فيها أعوام 2010 و2011 و2012، وقد طالب مكتب المدعي العام بالسجن لمدة عامين ونصف.

وقامت المحكمة اليوم الثلاثاء بإصدار حكم البراءة للاعب ريال مدريد السابق والمدرب الحالي لشركة Real Sociedad الفرعية، تشابي ألونسو، من ثلاث جرائم قد اتهم فيها ضد الخزانة العامة في الأعوام 2010 و2011 و2012.

ووفق ما صرحت به إيفي، فإن المحكمة قد أخطرت في جلسة الاستماع بإعفاء تشابي ألونسو من التهم التي نسبت إليه بالاحتيال على وزارة الخزانة هو واثنان آخران، مستشار الضرائب الخاص به إيفان زالدا وإيجناسي مايستري مدير مقر شركته في ماديرا بالبرتغال، والتي تنازل عنها ألونسو عن حقوق ملكيتها في عام 2009.

يذكر أن اللاعب الإسباني تشابي ألونسو قد لعب في أندية ريال سوسيداد وإيبار وليفربول وريال مدريد وبايرن ميونخ، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم نهائياً بنهاية موسم 2017/2016.

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