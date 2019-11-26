وزير التخطيط يبحث مع السفير الفرنسي سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

2019/11/26 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الثلاثاء، مع السفير الفرنسي برونو أوبير سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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