الدنمرك تعرض قيادة مهمة عسكرية على الناتو في العراق

2019/11/26 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت وزارة الخارجية الدنمركية في بيان يوم الثلاثاء إن الدنمرك ستعرض أن تتسلم قيادة مهمة تدريبية غير قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي في العراق من كندا اعتبارا من نهاية عام 2020 وحتى منتصف عام 2022.

وقال وزير الخارجية جيب كوفود ”من خلال هذه المساهمة سنتمكن من بذل جهد أقوى في محاربتنا تنظيم داعش الإرهابي عن طريق تدريب العراقيين“.

وستقدم الدنمرك العرض خلال قمة لحلف شمال الأطلسي مقرر عقدها في لندن الأسبوع المقبل.



وسترسل نحو 213 فردا للمشاركة في المهمة التي تتولى تدريب قوات الأمن العراقية.

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