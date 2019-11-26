2019/11/26 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجوم يزورون ملاعب أنديتهم السابقة كمنافسين في دوري الأبطال صحف إنكلترا تبرز قرار نجوم آرسنال وعودة مورينيو الأوربي لندن – وكالات اهتمت الصحف البريطانية الصادرة صباح امس الثلاثاء، بعودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى منافسات دوري أبطال أوروبا من جديد، وذلك عندما استقبل توتنهام هوتسبير الإنكليزي، امس الثلاثاء، نظيره أولمبياكوس اليوناني.كما سلطت الضوء أيضًا […]

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