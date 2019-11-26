هيئة النزاهة: ضبط فروقات بكميات زيت الغاز المجهز لمستودع كركوك القديم

2019/11/26 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، ضبطها فروقات في كميات زيت الغاز المجهز لمستودع كركوك القديم.

وأكدت دائرة التحقيقات في الهيئة، ان فريق عمل من مكتب تحقيق كركوك، قام بضبط الأوليات الخاصة بوجود فروقات في كميات زيت الغاز، المجهز لمستودع كركوك القديم، بلغت مليونا وستمئة وخمسين الف لتر، بقيمة ناهزت السبعمئة وخمسين مليون دينار، مشيرة الى تنظَّـيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصِّة بقضايا النزاهة، الذي أصدر أمر قبض وتحرٍّ بحق عشرة متهمين، تعاقبوا على إدارة المستودع، للمدة من عام الفين وخمسة عشر الى الفين وثمانية عشر.

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