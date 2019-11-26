رئيس مجلس القضاء العراقي يبحث مع الشابندر اشكالية تأخر ‏عودته من دبي

2019/11/26 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس القضاء العراقي الاعلى فائق زيدان، الثلاثاء، مع السياسي العراقي عزت الشابندر اشكالية تأخر ‏عودته من دبي....

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