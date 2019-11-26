أرقام صادمة للدمار في اليمن خلال 1700 يوم من العدوان

2019/11/26 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

مع مرور 1700 يوم من العدوان أصدر مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية تقريره الاحصائي لحجم الخسائر المدنية التي تعرض لها اليمن.

في العام 2015م

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