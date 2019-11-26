الحشد يحرق مضافتين ودراجات نارية تابعة لداعش شرق صلاح الدين

2019/11/26 | 16:45

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بغداد اليوم - بغداد

تمكنت قوات الحشد الشعبي، الثلاثاء 26 تشرين الثاني 2019، من حرق مضافتين لتنظيم داعش الإرهابي ...





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