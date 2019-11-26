الامن والدفاع تناقش قانون قوى الامن الداخلي

2019/11/26 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- ناقشت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، قانون التقاعد الخاص بقوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية.وقال النائب، عباس السروط إن “اللجنة ناقشت القانون الخاص بتقاعد قوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية من خلال القراءة الثانية مع إجراء بعض التعديلات عليه، إضافة إلى المطالبة بتعديل قانون شرط العمر للمفوضين الحاصلين على شهادة ...

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