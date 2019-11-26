مصدر: مشادة كلامية بين سائرون واحد نواب الفتح بعد وصفه متظاهري الناصرية بـ(الزعاطيط)

2019/11/26 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

أفاد مصدر نيابي، اليوم الثلاثاء، بأن مشادات كلامية شديدة حصلت داخل جلسة مجلس النواب، بعد وصف نائب من الفتح لمتظاهري الناصرية بـ(الزعاطيط).

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "النائب عن كتلة صادقون عبد الأمير الدبي وصف متظاهري الناصرية بأنهم (زعاطيط)".

وأضاف أن " نواب كتلة سائرون اعترضوا على وصف الدبي للمتظاهرين ما أدى إلى مشادات كلامية فيما بينهم".

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